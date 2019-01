Der grüne Pfeil, der Autofahrern das Abbiegen nach rechts trotz roter Ampel erlaubt, ist schon lange bekannt. Jetzt soll in neun deutschen Großstädten der grüne Pfeil nur für Radfahrer getestet werden, in NRW u.a. in Köln, Düsseldorf und Münster.

Grüner Pfeil gilt nur für Radfahrer

Das hat die Bundesanstalt für Straßenwesen ( BASt ) in Bergisch Gladbach am Montag (07.01.2019) mitgeteilt. Während die Autos warten müssen, dürfen Radfahrer an ausgeschilderten Kreuzungen bei Rot abbiegen. Allerdings müssen sie vorher anhalten, um zu überprüfen, ob die Straße auch frei ist.

Regelung soll Radfahren sicherer machen

Die Bundesanstalt will mit Hilfe des Pilotversuchs prüfen, ob die neue Regelung das Fahrradfahren in der Stadt sicherer macht. Denn Radfahrer, die auf dem Radweg rechts neben Lkw, Bussen oder Autos warten müssen, werden häufig im toten Winkel übersehen. Das kann, wenn sie bei Rot abbiegen dürfen, nicht mehr passieren, weil die Autofahrer erst auf Grün warten müssen.