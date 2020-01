Grüne wollen Oberbürgermeister in Düsseldorf stellen

Engstfeld stehe für Aufbruch und Zusammenhalt

Durch seine zehn Jahre als Landtagsabgeordneter habe Engstfeld große politische Erfahrung und Durchsetzungskraft, schreibt der Düsseldorfer Kreisvorstand der Grünen in seiner Begründung für den 50-Jährigen.

Er sei eine authentische Persönlichkeit, die viel in der Stadt unterwegs sei und bewiesen habe, das sie unterschiedliche Gruppen und Interessen zu einer respektvollen Diskussion zusammenbringen könne, heißt es weiter. Engstfeld wurde in Duisburg geboren, wuchs in Ratingen auf und ist seit mehr als 20 Jahren Mitglied der Düsseldorfer Grünen.

Grüne haben Chancen auf OB -Sessel

Den Grünen werden durchaus Chancen ausgerechnet, den Rathaussessel in der Landeshauptstadt zu erobern. Bei der Europawahl im vergangenen Jahr bekamen sie in Düsseldorf die meisten Stimmen. Eine Mitgliederversammlung soll Engstfeld in zwei Wochen offiziell nominieren.