Die Grünen sind besonders in den Großstädten beliebt

Besonders in den Großstädten sei der Mitgliederboom deutlich zu spüren. Die Grünen in Düsseldorf haben seit der Europawahl beispielsweise knapp 50 Neumitglieder. „ So einen enormen Zuwachs hatten wir noch nie “, sagt Norbert Czerwinski von der Stadtratsfraktion der Grünen. Ob der Trend anhält, bleibt jedoch abzuwarten: Bei der SPD gab es nach der Kür von Martin Schulz zum Kanzlerkandidaten vor zwei Jahren auch einen regelrechten Mitgliederboom, der ist inzwischen aber deutlich abgeklungen.

Video starten, abbrechen mit Escape ARD-Deutschlandtrend: Grüne stärkste Kraft. WDR aktuell. . 01:11 Min. . WDR.

Stand: 07.06.2019, 15:14