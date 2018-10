Eigentlich sollte es kurz vor der Rodung des Hambacher Forstes ein Zeichen des Protests sein: Der kleine Parteitag der NRW -Grünen wurde ins Zelt verlegt – nur ein paar Schritte von dem bedrohten Waldstück entfernt. Statt dessen herrscht ausgelassene Stimmung. Rund 80 Delegierte feiern am Sonntag (07.10.2018) das richterliche Rodungsverbot – und ein bisschen auch sich selbst.

Standing Ovations für BUND

Noch bevor Thomas Krämerkämper ein Wort sagen kann, stehen die Delegierten auf und klatschen langanhaltend. Es war Krämerkämper und sein Umweltverband BUND, der die Gerichtsentscheidung erkämpft hat. Ohne ihn würde der Hambacher Forst demnächst für den Braunkohletagebau abgeholzt.

Doch all zu lange will sich der Umweltaktivist nicht mit dem Erfolg beschäftigen. „ Das Problem wird nur politisch gelöst und das ist eure Aufgabe “, ruft Krämerkämper den Grünen zu.

Kritik an Landesregierung