In Neuss diskutiert der Umweltausschuss am Mittwoch (11.09.2019) darüber, ob es begrünte Bus-Wartehäuschen für ein besseres Stadtklima und eine größere Artenvielfalt geben soll. Nach Ansicht der SPD sollten möglichst viele der 170 Wartehäuschen begrünt werden.

Auch kleinste begrünte Flächen könnten einen wichtigen Beitrag zur Kühlung und zum Arten- und Insektenschutz beitragen, heißt es in einem Antrag der Ratsfraktion. Allerdings ist in Neuss eine Werbefirma für die Häuschen zuständig. Und in dem bis 2026 laufenden Vertrag ist keine Begrünung vorgesehen. Also kommt eine Begrünung wohl nur für neue Haltestellen infrage.

Auch Düsseldorf und Krefeld denken über Begrünung nach

Auch andere Städte denken über die bepflanzten Haltestellen nach: Zum Beispiel Düsseldorf. Dort gibt es mehr als 1.100 überdachte Wartehäuschen für Busse und Bahnen. Grundsätzlich sei man sehr interessiert an einer Begrünung, sagte eine Sprecherin der Rheinbahn dem WDR .

Im Moment laufen Gespräche mit der Stadt und dem Werbeunternehmen, das die Häuschen bewirtschaftet. Dabei soll ausgelotet werden, was kurz- oder mittelfristig möglich ist.

Werbefirma: Einsatz von Moos wäre möglich

In Krefeld machen sich die Grünen für eine Bepflanzung der Bus-Haltestellen stark. Ratsfrau Ana Sanz sagte im Gespräch mit dem WDR , dass sie am liebsten alle 280 Wartehäuschen begrünt sehen würde. Eine entsprechende Anfrage zur Umsetzung der Idee an die Stadtverwaltung laufe. Wie in den anderen Städten, kümmert sich auch in Krefeld eine Werbefirma um die Häuschen.

Hier ist es die Firma Ströer. Von dort heißt es, man arbeite auch von sich aus schon an verschiedenen Lösungen. Zum Beispiel am möglichen Einsatz von Moos auf Werbeträgern.

Statik der Dächer ist oft problematisch

Was alle Versuche zur Begrünung von Wartehäuschen-Dächern eint: Die Dachform der Häuser. Denn viele eignen sich aus statischen Gründen nicht für eine Bepflanzung.

Utrecht gilt als Vorzeige-Beispiel für begrünte Wartehäuschen. Dort wurden mehr als 300 Haltestellen - insgesamt etwa 1.800 Quadratmeter - bepflanzt.