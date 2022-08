Großrazzia im bergischen Städtedreieck

Polizei, Ordnungsamt, Zoll, Ausländerbehörde, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt und Jobcenter - all diese Behörden waren an der Razzia betiligt. In den Städten Wuppertal, Solingen und Remscheid kontrollierten sie Gaststätten, Kioske und Spielhallen. In Solingen und Remscheid darüber hinaus die Treffpunkte der Raser- und Poser-Szene.

Insgesamt haben die Polizisten etwa 300 Menschen und mehr als 170 Autos überprüft - 17 Menschen wurden kurzfristig festgenommen. In Wuppertal war es am Berliner Platz schon die zweite Razzia in dieser Woche. Die Beamten stellten mehrere Drogen sicher, sowie einen Schlagring mit Messer. Drei Lokale wurden geschlossen.