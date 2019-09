"Crime Cologne": Krimifestival in Köln gestartet

In Köln hat am Montag (23.09.2019) das große Krimifestival "Crime Cologne" mit den ersten Lesungen begonnen. Eine Woche lang lesen verschiedene Autoren in Cafés, Buchhandlungen oder Theatern aus ihren neuen Kriminalromanen vor. Mit dabei sind etwa Volker Kutscher, Simone Buchholz und Andreas Pflüger.

Lesungen finden auch an skurrilen Orten statt

Geplant sind 30 teils recht ausgefallene Veranstaltungen an Orten überall im Kölner Stadtgebiet: Der Schriftsteller Benedikt Gollhardt liest zum Beispiel im alten Atombunker an der Kalker Hauptstraße aus seinem Roman "Westwall" vor, Bunkerführung inklusive. Außerdem gibt es Krimilesungen in einem Kölner Bestattungshaus und in einem Bahnwagon.