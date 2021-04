Kurs-Sprung sprengt Konto: Leverkusenerin im Aktien-Dilemma

Vor fünf Monaten ist Jenny Schulz aus Leverkusen in die Aktienwelt eingestiegen. Die kaufmännische Angestellte eröffnete dafür bei der Comdirect Bank ein Konto und ließ in den Vertrag hineinschreiben, dass dieses Konto nicht überzogen werden darf.

Am 9. Dezember entdeckte Jenny Schulz die Aktie des US -Unternehmens Greenwich Lifesciences. Für fünf US -Dollar das Stück. Das Unternehmen hatte gerade ein wirksames Mittel gegen Brustkrebs präsentiert. Die Mutter von zwei kleinen Kindern war berührt: "Bei mir war im September selbst ein Knoten in der Brust festgestellt worden, der sich zum Glück als harmlos herausgestellt hatte."

Schulz kaufte 5800 Aktien

Sie beschloss, so viele Aktien des US -Konzerns zu kaufen, wie möglich. Auf ihrem Konto lagen 25.000 Euro. Da ihre App keinen Zugriff auf diese Aktie zuließ, beauftragte sie die Comdirect Bank online, 5800 Greenwich-Aktien für sie zu kaufen. Ohne Limit. Ihr Limit habe sie bei dem Guthaben auf ihrem Konto gesehen, sagte sie. Erst viel später habe sie entdeckt, dass der Aktienkurs zum Zeitpunkt ihrer Bestellung explodiert sei: auf 125 US -Dollar das Stück.

Die Comdirect führte ihren Auftrag trotzdem aus und kaufte 5.800 Aktien für 600.000 Euro. Als sie die Zahl auf ihrem Computer gesehen habe, sei sie fassungslos gewesen: " Ich hab zuerst gedacht, ich hab mich verguckt."

Es wurde nichts geprüft