SEK-Einsatz in Düsseldorf: Anschläge auf Gülen-Anhänger geplant?

Nach dem SEK -Einsatz in einem Hotel in Düsseldorf-Oberbilk am Wochenende werden immer mehr Details öffentlich. Die Deutsche Presse-Agentur ( dpa ) teilte am Freitag mit, dass sie aus Sicherheitskreisen erfahren habe, dass möglicherweise Anschläge auf Anhänger der sogenannten Gülen-Bewegung geplant gewesen seien. Die Vermutung stehe im Raum, sicher sei dies aber noch nicht, so die dpa. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft, die in dem Fall ermittelt, wollte das dem WDR gegenüber derzeit nicht bestätigen.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan macht die Gülen-Bewegung für einen Putschversuch im Jahr 2016 verantwortlich. Die Bewegung ist nach dem islamischen Prediger Fethullah Gülen benannt, der Erdogans Vorwürfe bestreitet. Deutschland hat sich in den vergangenen fünf Jahren zu einem der weltweit wichtigsten Standorte der Gülen-Bewegung entwickelt.

Mutmaßliche Gefährdung von Personen

Einsatzkräfte hatten in dem Oberbilker Hotelzimmer des Verdächtigen Schriftstücke gefunden, die auf eine Gefährdung bestimmter Menschen schließen lassen. Die Betroffenen seien noch in der Nacht zum Samstag gewarnt worden, so die Polizei. Zur Art der vermuteten Gefährdung und zur Anzahl der betroffenen Personen machte die Polizei bisher keine Angaben. Ermittelt werde jetzt wegen des Verdachts der "Verabredung zu einem Verbrechen" .

Waffe war eine Schreckschuss-Pistole

Die sichergestellte Waffe, wegen der der 40-jährige Verdächtige in Untersuchungshaft sitzt, hat sich inzwischen als Schreckschuss-Pistole herausgestellt. In seinem Hotelzimmer habe man aber auch eine größere Menge scharfer Munition entdeckt, so die Polizei.

Großeinsatz und Räumung

Am vergangenen Freitag hatte die Polizei das Hotel im Stadtteil Oberbilk mit einem Großaufgebot geräumt, weil eine akute Gefahrenlage zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte.

550 Gäste hatten das Gebäude verlassen müssen. Das Hotel konnte erst am Montagmorgen wieder öffnen.