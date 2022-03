Uni Campus: Fünf Verletzte nach Ammoniak-Austritt in Chemie-Labor

Insgesamt acht wissenschaftliche Mitarbeiter und studentische Hilfskräfte vom Institut für Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften wurden vom Rettungsdienst betreut. Fünf von ihnen erlitten leichte Atemwegs- und Augenreizungen und mussten in Krankenhäuser gebracht werden.

Chemikalien-Flasche fällt hin und zerbricht

„Bei Arbeiten in einem Labor ist versehentlich eine Flasche mit einer Ammoniumhydroxidlösung hingefallen und zerbrochen“ , schildert Andreas Archut, Sprecher der Uni Bonn. „Dadurch wurden Ammoniakdämpfe freigesetzt.“ Die anwesenden Mitarbeitenden hätten sofort reagiert und alle Fenster aufgerissen und den Notruf gewählt.

Als die ersten Einsatzkräfte eintreffen, ist das Gebäude bereits geräumt. Polizei und Feuerwehr haben den Uni-Campus weiträumig abgesperrt. Da anfangs nicht klar ist, wieviel Ammoniak freigesetzt wurde, fordert die Einsatzleitung auch Unterstützung von der Feuerwache in Bad Godesberg an. Dazu ein Fahrzeug des Katastrophenschutzes, das spezielle Ausrüstung für ABC -Einsätze an Bord hat.

Feuerwehrleute tragen Chemie-Schutzanzüge

Feuerwehrleute in speziellen Chemie-Schutzanzügen betreten schließlich das Gebäude. Sie führen Messungen durch und geben Entwarnung. Eine Stunde nach dem Zwischenfall haben sich die giftigen Dämpfe verflüchtigt, es besteht keine Gefahr mehr.

„Die Vorbereitungen auf Unfälle im Labor sind wesentlicher Bestandteil des Arbeitsschutzes. Alle Mitarbeiter, die in so einem Bereich tätig sind, werden regelmäßig geschult und wissen, was in einem Notfall zu tun ist“ , sagt Andreas Archut. „Auch das ist sicherlich ein Grund dafür, warum die Beschäftigten so besonnen gehandelt haben und die richtigen Maßnahmen getroffen haben.“

Gut 90 Minuten dauert der Einsatz der Feuerwehr. Anschließend können alle Beschäftigten zurück in das Gebäude.

Über dieses Thema berichten wir heute im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19.30 Uhr.