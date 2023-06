Polizeieinsatz in Aachen: Randalierer festgenommen

Der Polizei erklärte den Einsatz am Montagabend als beendet. Der Mann wird nun auf seine psychische Gesundheit untersucht. Gegen 17:00 Uhr hatte die Polizei den Hinweis erhalten, dass sich ein Mann in seiner Wohnung in der Nähe des Ostfriedhofs in Aachen verschanzt. Menschen aus dem familiären Umfeld hatten die Beamten auf die Situation aufmerksam gemacht, so die Polizei.

Erhebliche Gefahr nicht ausgeschlossen

Beamte trafen den Mann sehr erregt vor, er randalierte und war nicht zu beruhigen gewesen, so die Polizei. Die Beamten schätzten den Mann in einer Ausnahmesitation als sehr gefährlich ein. Spezialeinsatzkräfte waren vor Ort. Er hatte angedroht, sowohl Polizisten als auch Politiker zu töten.