RWE räumt Barrikaden weg - Großeinsatz im Hambacher Forst

Die Aachener Polizei sichert die Arbeiter mit mehreren Hundertschaften. Polizeisprecher Paul Kemen sagte am Morgen dem WDR: "Wir schützen diese Arbeiten als Polizei. Das ist unser Auftrag. Wir nehmen aber gleichzeitig die Gelegenheit wahr, nach der Gewalteskalation der letzten Tage, alles das sicherzustellen, was Polizeibeamten bei möglichen folgenden Einsätzen gefährlich werden kann – sprich: Molotowcocktails, Wurfgeschosse, Krähenfüße. Alles das, was auch nur annähernd Gefahr für Polizisten bedeutet, werden wir sicherstellen."

Umweltaktivisten warfen Brandsätze

Bisher ist der Einsatz im Hambacher Forst ruhig verlaufen. Die Polizei rechnet aber während der Räumungsarbeiten mit Gewalt und Ausschreitungen. In der vergangenen Nacht warfen erneut militante Umweltaktivisten Brandsätze auf Beamte.

Braunkohlegegner mit einer Mahnwache während der Räumungsaktion

160 Hektar Wald will RWE von Oktober bis Anfang März fällen. Die Rodungssaison könnte nur noch vom Oberverwaltungsgericht Münster gestoppt werden. Dort hat der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland Klage eingereicht. Gegen die Abholzung gibt es seit Jahren heftige Proteste von Waldbesetzern vor Ort. In Nähe des Waldes findet zur Stunde eine Mahnwache statt: Die rund 20 Umweltaktivisten setzen sich für den Stopp der Rodungen ein und kündigen massiven Widerstand an, sollten Bäume gefällt werden. Darüber hinaus fordert ein breites Bündnis von Natur- und Klimaschützern einen Rodungsstopp, solange die bundesweite Kohlekommission in Berlin miteinander im Gespräch ist.