Dachstuhlbrand in Wuppertal: Großeinsatz läuft

Ein Dachstuhlbrand hat den Großeinsatz der Feuerwehr am Mittwochabend gegen 18 Uhr ausgelöst. Noch immer sind drei Löschzüge und rund 50 Feuerwehrleute in einem Gewerbegebiet in Wuppertal-Vohwinkel im Einsatz.

Löscharbeiten schwierig