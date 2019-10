Zu Rembrandts 350. Todestag in diesem Jahr eröffnet am Freitag (01.11.2019) die Sonderschau "Inside Rembrandt" im Kölner Wallraf-Richartz-Museum. Im Zentrum der Ausstellung steht "Der Gelehrte im Studierzimmer", ein Ölgemälde aus dem Jahr 1634. Es kommt aus der Nationalgalerie Prag und wurde in den letzten 70 Jahren erst einmal ausgeliehen.

Werke aus renommierten Museen

Für "Inside Rembrandt" haben die renommiertesten Museen ihre Rembrandt-Gemälde ausgeliehen. Die Bilder kommen etwa aus Amsterdam, New York, Stockholm oder Liverpool. Mehr als zwei Jahre haben die Vorbereitungen gedauert. Mit gleich zwei Ausstellungen, die auch Zeichnungen und Radierungen des Malers zeigen, wolle man Rembrandt in seiner ganzen künstlerischen Breite würdigen, so Direktor Marcus Dekiert.