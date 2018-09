Eine Initiative aus Düsseldorf will den Kampf gegen den Müll im Rhein aufnehmen. Am Samstag (15.09.2018) soll das Ufer von ehrenamtlichen Helfern gereinigt werden - und zwar von der Quelle in der Schweiz bis zur Mündung in den Niederlanden.

8.000 Menschen in 58 Städten wollen mithelfen

58 Städte haben sich nach Angaben der Veranstalter fürs Aufräumen beim " Rhine Cleanup Day " gemeldet - die meisten davon in Deutschland, es gibt aber auch Teilnehmer in den Niederlanden, der Schweiz, Frankreich und Österreich.

Bis zu 8.000 Menschen werden erwartet. "Wir hatten gar nicht damit gerechnet, dass direkt beim ersten Mal so viele mitmachen" , sagte im August der Düsseldorfer Joachim Umbach, einer der Initiatoren des "Cleanup"-Projekts. Allein in Düsseldorf, Köln und Duisburg hätten sich jeweils knapp 1.000 Freiwillige gemeldet.

Jeder Rheinbewohner kann mitmachen

Für den Aufräumtag werden in den verschiedenen Städten Sammelstellen am Rhein eingerichtet. In Düsseldorf werden sie zum Beispiel am Paradies-Strand und an der Nordbrücke sein. Dort werden Müllsäcke, Greifer und Handschuhe verteilt. " Die vollen Säcke werden dort auch mitgenommen ", erklärte Umbach.

Mitmachen können alle Menschen, die am Rhein wohnen - von Rotterdam bis in die Schweiz. " Wir freuen uns auch über Unterstützung von Vereinen und Initiativen , sagte Organisator Umbach.

Der "Rhine Cleanup"-Tag soll im nächsten Jahr wiederholt werden.

Stand: 15.09.2018, 10:18