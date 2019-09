Wuppertal: Großbrand in Bandweberei

In Wuppertal-Uellendahl ist am Donnerstagabend (26.09.2019) ein Großbrand ausgebrochen. Es brennt in einer Bandweberei. Eine dicke schwarze Rauchwolke steigt in den Himmel.

Mensch aus Nachbarhaus gerettet

Die Feuerwehr musste einen Menschen aus einem benachbarten Bürogebäude retten, auf das die Flammen überzugreifen drohten. Verletzte gibt es laut Feuerwehr nicht. Alle Menschen seien in Sicherheit.

Feuerwehr warnt Anwohner

Die Feuerwehr warnte über die Warn-App "Nina" und per Lautsprecherdurchsagen vor dem Großbrand. Anwohner sollten demnach wegen des Rauchs Türen und Fenster geschlossen halten und Klimaanlagen ausschalten.

Über die Brandursache ist bisher nichts bekannt. Die Feuerwehr rechnet damit, dass sie bis in die Nacht hinein im Einsatz sein wird. Rund 100 Einsatzkräfte sind vor Ort.

Stand: 26.09.2019, 19:38