Einsturzgefährdete Halle

Bis zu 200 Feuerwehrleute aus den umliegenden Städten konnten ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude verhindern. Wegen der großen Rauchwolke waren Anwohner aufgerufen, Fenster und Türen vorsorglich geschlossen zu halten.

In der Lagerhalle waren laut Feuerwehr landwirtschaftliche Maschinen wie zum Beispiel Mähdrescher abgestellt. Die einsturzgefährdete Halle muss mit Baggern teilweise abgerissen werden, um an verbliebene Glutnester heranzukommen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Morgenstunden an.

Stand: 29.09.2019, 06:52