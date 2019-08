Die Feuerwehr ist am Samstagnachmittag (03.08.2019) mit einem größeren Aufgebot in der Bad Godesberger Innenstadt im Einsatz. Auf der Rückseite des Kinos "Kinopolis" ist ein Feuer in einer Schreinerei ausgebrochen.

Großer Gebäudekomplex komplett ausgebrannt

"Es handelt sich um einen großen Gebäudekomplex mit angrenzendem Wohnhaus", teilte ein Sprecher der Feuerwehr dem WDR mit. "Der gesamte Komplex ist komplett ausgebrannt."

Die Feuerwehr ist mit 120 Einsatzkräften vor Ort, um die Flammen zu löschen. "Das Feuer konnte auf einen Gebäudebereich eingegrenzt werden. Wir rechnen aber mit langwierigen Nachlöscharbeiten."

Warnung wegen Rauchentwicklung

Die Einsatzkräfte hatten die Bürger zuvor über die Warn-App NINA gewarnt, weil es durch den Großbrand eine "starke Rauch- und Geruchsentwicklung" gab. Die Warnung wurde mittlerweile aber aufgehoben.

Stand: 03.08.2019, 18:37