Köln demonstriert für vereintes Europa

Köln ist am Sonntag (19.05.2019) Schauplatz einer großen Demonstration für Europa und gegen Nationalismus. Zu Beginn der Veranstaltung am Vormittag waren schon mehrere Tausend in der Kölner Innenstadt eingetroffen. Sie trugen Europaflaggen und zeigten Transparente mit Aufschriften wie "Solidarisches Europa statt Europa der Vaterländer" und "Eint Europa!"

Breites Bündnis proeuropäischer Kräfte

Mehr als 70 Organisationen und Verbände hatten zur Teilnahme an einem Sternmarsch mit anschließender Kundgebung am rechten Rheinufer aufgerufen. Dort sollen Kölner Bands und Solokünstler ein Konzert geben - unter anderen BAP-Sänger Wolfgang Niedecken und die Karnevalsgrößen Höhner.

Katarina Barley (l.) und Andrea Nahles (beide SPD) demonstrierten mit

Die Veranstalter hatten im Vorfeld mit 20.000 bis 25.000 Menschen gerechnet. Am Nachmittag gaben sie ihre Schätzung von 45.000 bekannt. Nach WDR-Informationen waren rund 20.000 Demonstranten vor Ort.