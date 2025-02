Operation Eureka

Die Anklage fußt auf mehrjährigen Ermittlungen und einer Großrazzia gegen den Kokainhandel im Mai 2023. Am 3. Mai 2023 um vier Uhr morgens kam es zum großen Showdown, der "Operation Eureka" : In acht Ländern führten Tausende Polizistinnen und Polizisten Großeinsätze gegen die italienische Mafia 'Ndrangheta durch, auch in NRW . Unter anderem in Siegen, Hagen, Wuppertal, Essen, Dortmund und Bonn durchsuchten 500 schwer bewaffnete Einsatzkräfte parallel mehrere Objekte. 35 Verdächtige wurden damals in NRW verhaftet.

Eisdielen als Geldwaschanlagen

Der 'Ndrangheta wurde so ein heftiger Schlag versetzt. Eisdielen sollen als Geldwaschanlagen genutzt worden sein, hatten die Ermittler damals mitgeteilt. In NRW hatten 500 Polizisten insgesamt 51 Objekte durchsucht. Europaweit waren insgesamt rund 3.000 Beamte im Einsatz, in Deutschland mehr als 1.000. Das Kokain soll aus Südamerika über Überseehäfen in den Niederlanden und Belgien nach Europa gebracht und dann mit präparierten Autos nach Italien geschmuggelt worden sein.