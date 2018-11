Weil einen Grill in der Wohnung aufgestellt hatten, mussten am Dienstagabend (06.11.2018) in Düsseldorf ein 49 Jahre alter Mann und eine 48-jährige Frau ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die beiden hatten im Stadtteil Lierenfeld nach Angaben der Feuerwehr einen Grill vom Balkon ins Zimmer geholt, um dort die Restwärme zu nutzen.

Bewohner alarmierten selber den Rettungsdienst

Die Frau rief schließlich selber den Notarzt an, weil sie sich plötzlich nicht gut fühlte. Nur fünf Minuten später trafen die Rettungskräfte ein. Während des Einsatzes löste dann der Kohlenstoffmonoxidwarner der Rettungswagenbesatzung Alarm aus. Umgehend wurden Einheiten der Feuerwehr zu der gemeldeten Adresse nachalarmiert. Zeitgleich wurden die zwei Bewohner durch Notfallsanitäter aus der Wohnung gerettet und mit Rauchgasvergiftungen in eine Spezialklinik transportiert.

Gas mit Hochleistungslüftern abgesaugt

Weitere Messtrupps der Feuerwehr kontrollierten danach die angrenzenden Wohnungen auf Kohlenmonoxid. Dort wurden keine gefährlichen Gaskonzentrationen festgestellt. Im Anschluss daran wurde das giftige Gas mittels eines Hochleistungslüfters aus dem Gebäude abgesaugt. Die acht Bewohner der nicht betroffenen Wohnung blieben unverletzt, größeren Sachschaden gab es nicht.

Erst am Wochenende ähnlicher Fall

Erst am vergangenen Wochenende waren in Mönchengladbach elf Menschen durch giftiges Kohlenmonoxidgas verletzt worden. Auch sie hatten sich in geschlossenem Räumen an einem Grillofen wärmen wollen.

Stand: 07.11.2018, 10:19