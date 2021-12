Grevenbroich: 30 Einsatzkräfte retten Kleinkind aus Schacht

Gegen 7:30 Uhr wurden die Einsatzkräfte am Samstagmorgen in ein Wohnhaus im Grevenbroicher Stadtteil Wevelinghoven gerufen. Nach Angaben der Feuerwehr war das zwei Jahre alte Kind in einen normalerweise verschlossenen Konstruktionsschacht in den Keller gefallen und steckte in knapp zwei Meter Tiefe fest.

Während die Mutter das Kind durch den Schacht von oben beruhigte, statteten die Einsatzkräfte es mit einer Decke und Ohrenschützern aus. Mit einem Brechwerkzeug erweiterten sie dann den Zugang zum Schacht und verschafften sich so Zugang zu dem tapferen Kleinkind.

Kleinkind blieb unverletzt

Nach etwa 30 Minuten Einsatz konnte das zweijährige Kind befreit werden. Es blieb laut Angaben der Feuerwehr unverletzt. Wie genau das Kind in den nur 30 x 30 Zentimeter breiten Schacht gelangen konnte, ist unklar. Insgesamt waren 30 Einsatzkräfte im Einsatz.

Stand: 06.12.2021, 10:18