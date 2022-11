Grevenbroicher Grundschule schafft Hausaufgaben ab

In der Büffelzeit können die Kinder selbst entscheiden, ob sie mit Mathe, Deutsch oder Sachkunde anfangen wollen. Klassenlehrerin Vanessa Roschanz kann die Kinder so besser betreuen, sagt sie: "Wenn ich während der Büffelzeit merke, dass ein Kind überhaupt nicht mit dem Aufgabenformat zurechtkommt, kann ich spontan sagen: "Okay, wir ändern jetzt deinen Büffelplan, du machst jetzt erstmal eine Vorübung!""

"Meine Schwester zappelt immer so viel herum und will malen und dann will die mein Heft. Deswegen ist das hier in der Schule besser." Sina, Schülerin

Manche Kinder profitieren auch, wenn es in der Schule ruhiger ist als zu Hause. Zum Beispiel Schülerin Sina wurde früher bei Hausaufgaben oft von ihrer kleinen Schwester abgelenkt. "Dann zappelt sie immer so viel herum und will malen und dann will die mein Heft. Deswegen ist das hier in der Schule besser," sagt Sina über die Büffelzeit.

Eltern hatten erst Bedenken

Die Eltern haben das neue Konzept anfangs teilweise kritisiert, sagt Schulpflegschaftsvorsitzende Sieglinde Lierenfeld: "Sie hatten Bedenken, dass sie nicht mehr mitbekommen, was die Kinder gerade im Unterricht machen." Nach Gesprächen mit den Lehrern waren die Eltern aber offen für das Projekt.

Lernen für Klassenarbeiten weiterhin zu Hause

Die Einführung der Büffelzeit bedeutet auch nicht, dass die Kinder zu Hause gar nichts mehr machen. Einige Rechen- und Leseaufgaben sowie die Vorbereitung auf Klassenarbeiten bleiben laut Lehrerin Vanessa Roschanz weiterhin Dinge, die die Kinder zu Hause erledigen sollen.

Das neue Konzept wird noch getestet. Eine Umfrage im Dezember soll zeigen, ob die Hausaufgaben dauerhaft abgeschafft werden.