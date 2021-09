Kohlekraftwerk Frimmersdorf geht vom Netz – wie geht es weiter?

Kraftwerk hat für Wohlstand gesorgt

Für die Region geht es also in eine klimafreundlichere Zukunft. Was aber im Stadtteil Frimmersdorf entstehen kann, ist noch unklar. Das Braunkohlekraftwerk hat in Frimmersdorf jahrzehntelang für Arbeitsplätze und Wohlstand gesorgt.

So sah das Kraftwerk Frimmersdorf im Jahr 1962 aus. Zu dieser Zeit ist es noch stark gewachsen.

"Das war ein ganz großer Zusammenhalt innerhalb des Dorfes mit den Leuten, die auch zusammengearbeitet haben. Man war 16 Stunden zusammen: acht Stunden auf der Arbeit und acht Stunden in der Freizeit," sagt der Frimmersdorfer Klaus Brüggen, der früher im Kraftwerk gearbeitet hat.

"Grevenbroich ist doch arm wie eine Kirchenmaus"

Jetzt wird das alte Gelände des Kraftwerks frei – ein Neustart für Frimmersdorf? Nein, glaubt Annemie Brüggen, deren Mann, Vater und zwei Söhne im Kraftwerk gearbeitet haben: "Da kommt nichts mehr! Grevenbroich ist doch arm wie eine Kirchenmaus." Der ehemalige Koch Lambertz denkt ähnlich: "Was soll jetzt hier noch hinkommen? Ich glaube nicht, dass sich hier etwas tut!"

Bürgermeister will Industrie ansiedeln

Der Grevenbroicher Bürgermeister Klaus Krützen ( SPD ) sieht das jedoch ganz anders. "Ich glaube schon, dass wir hervorragende Perspektiven haben," sagte er dem WDR . Er will auf der Fläche, die dort entsteht, Industrie ansiedeln, damit dort gut bezahlte Arbeitsplätze entstünden: "Da muss Grevenbroich hin, wenn es um das Thema Strukturwandel geht!"