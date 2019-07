Nach dem Feuer in einer 2.400 Quadratmeter großen Lagerhalle in Grevenbroich-Kapellen konnten die Löscharbeiten am frühen Samstagmorgen (13.07.2019) beendet werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Wohnungen evakuiert

Laut Polizei mussten am Freitagabend wegen der starken Rauchentwicklung im angrenzenden Neubaugebiet mehrere Häuser evakuiert werden. Auch alle anderen Anwohner wurden von der Feuerwehr gewarnt: Sie sollten sich nicht im Freien aufhalten und Fenster und Türen geschlossen halten. Am selben Abend gab die Feuerwehr dann noch Entwarnung. Messwagen des Technischen Hilfswerks ( THW ) hatten keine bedrohlichen Messwerte gefunden.

Polizei ermittelt Brandursache

In der Lagerhalle war ein Zimmerei- und Holzbaubetrieb untergebracht. Laut Informationen der Polizei sind Lastwagen und ein Gabelstapler in Flammen aufgegangen. Menschen wurden nicht verletzt. Mit einem Bagger schob die Feuerwehr noch am späten Abend brennende Teile in der Halle auseinander, um besser löschen zu können.

Sobald der Brandort begehbar sei, werde die Polizei die Ermittlungen zur Brandursache aufnehmen, sagte ein Sprecher dem WDR am Samstag.

Stand: 13.07.2019, 08:44