Tod von Greta in Viersen: Staatsanwaltschaft räumt Versäumnisse ein

Im Fall des mutmaßlichen Mordes an der dreijährigen Greta in einer Kita in Viersen hat die Staatsanwaltschaft Kleve Versäumnisse eingeräumt. Das sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Mittwoch (03.06.2020). Die Behörde hatte bereits vor einem Jahr gegen die verdächtigte Erzieherin ermittelt: Bei diesen älteren Ermittlungen wegen Vortäuschens einer Straftat seien Erkenntnisse zur psychischen Verfassung der Erzieherin nicht wie vorgeschrieben der Aufsichtsbehörde ihrer Kindertagesstätte mitgeteilt worden.

Erzieherin benötige dringend psychologische Hilfe

Die Behörde hatte die damaligen Ermittlungen gegen die inzwischen mordverdächtige Erzieherin wegen geringer Schuld eingestellt. Eine Rechtsmedizinerin hatte dabei allerdings festgestellt, dass die Erzieherin dringend psychologische Hilfe benötige und es sich bei der Straftat um einen Hilferuf gehandelt haben könnte. Die Erzieherin selbst habe den Bedarf bestätigt. Sie und ihre Eltern hatten versichert, dass man sich um professionelle Hilfe kümmern werde.