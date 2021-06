Greensill-Pleite: Kommunen hoffen auf Teilrückzahlungen

Der Insolvenzverwalter habe am Dienstag in seinem Bericht das Ziel formuliert, innerhalb der ersten fünf Jahre zwei Milliarden Euro als Insolvenzmasse zurückzuerlangen, so Monheims Bürgermeister Daniel Zimmermann nach der Versammlung in Bremen. Eine Milliarde Euro würde in diesem Szenario vorrangig an den gesetzlichen Entschädigungsfonds gehen, die zweite aber an den freiwilligen Fonds sowie die ungesicherten Gläubiger.

So könnten geschädigte Kommunen und damit auch Monheim hoffen, in den ersten fünf Jahren ein Viertel der Forderungen zurückzuerlangen, so Zimmermann. Die Stadt hatte bei der in Bremen ansässigen Bank Greensill 38 Millionen Euro angelegt.