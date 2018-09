Greenpeace unterstützt Protest

Unterdessen hat Greenpeace am Montagnachmittag (10.09.2018) zwei Container in Nähe des Waldgebietes aufgestellt. Hier können Aktivisten auch schlafen. Inzwischen unterstützen hunderte Menschen den Widerstand gegen die geplanten Rodungen. Und immer mehr strömen in den Wald, wollen dort in den kommenden Tagen für den Ausstieg aus der Kohle demonstrieren.