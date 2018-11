Kölner Gratisticket ohne Zukunft

Einen eintägigen Praxistest gab es hingegen im Juni 2018 in Köln. Die Resonanz auf den fahrscheinlosen Tag war aber mäßig. So las man es zumindest aus dem Erfahrungsbericht der Kölner Verkehrsbetriebe ( KVB ), der später auch an den Verkehrsausschuss der Stadt ging.

In der Stadtverwaltung sei ein künftiges Gratisticket in naher Zukunft jedenfalls kein Thema, sagte Stadtsprecher Jürgen Müllenberg am Montag.