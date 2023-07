Grannen - eine unterschätzte Gefahr für Hunde

"Die Hunde dürfen gehen, wo sie möchten, die dürfen schnuppern, wie sie möchten. Nur wir wissen um die Gefahr von Grannen ", erzählt Hermann Koenen. Er ist mit seiner Lebensgefährtin und ihren fünf Hunden in Korschenbroich am Feld spazieren. Seit sein Hund Django eine Granne in der Pfote hatte, sind sie dabei aber besonders vorsichtig.

Grannen und ihre Widerhaken

Grannen setzen sich wie mit Widerhaken fest

Grannen sind borstenartige Spitzen von Gräsern und Getreide. Diese Haare können unterschiedlich lang und dick sein und umschließen das Korn. Die Enden der Grannen sind wie kleine Widerhaken. Und das ist das Problem: " Da wo sie reingeht kommt sie nicht mehr raus ", erklärt Tierarzt Doktor Maximiljan Krauß aus der Tierklinik Düsseldorf.

Bei der Ernte lösen sich die Grannen oft vom Korn und können auf den Feldern liegen bleiben oder vom Wind über Straßen und Waldwege verteilt werden. Für schnüffelnde Hunde werden sie dann zur Gefahr, denn sie können sich in ihre Nasen oder Augen setzen.

"Kann zu Irritationen und Infektionen führen"

" Natürlich sind sie Fremdkörper und können zu Irritationen und Infektionen führen und machen auch Schmerzen ", sagt Tierarzt Doktor Krauß. Er bahandelt derzeit jeden Tag etwa zehn tierische Patienten mit Grannen. Meistens sind es Hunde, aber auch bei anderen Tieren wie freilaufenden Katzen oder Kaninchen können sich die kleinen Widerhaken festsetzen.

Maximiljan Krauß muss oft Grannen entfernen

Besonders oft machen Grannen in Nase, Ohren, Augen oder in den Pfoten Probleme. Für Tierhalter ist es schwer, sie selbst rauszuziehen, denn oft sind festsitzende Grannen von außen nicht sichtbar. Dann müssen Tierkliniken helfen und die Fremdkörper operativ entfernen.

Ein bisschen Vorsicht

Auch Hermann Koenen ist mit Hund Django in der Tierklinik gewesen. Seitdem hat sich die Spaziergang-Routine der Familie verändert. An Getreidefeldern hält Koenen seine Hunde immer an der kurzen Leine, sodass sie das Getreide gar nicht erst berühren. Nach jedem Spaziergang kontrolliert er alle fünf Hunde. Besonders achtet er dabei auf Nase und Ohren.

Hermann Koenen untersucht seine Hunde regelmäßig