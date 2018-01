Verdächtiger Gegenstand am Düsseldorf Hauptbahnhof gefunden

In einem Gebüsch am Hauptbahnhof in Düsseldorf ist am Montag (08.01.2018) ein Gegenstand gefunden worden, der eine Handgranate sein könnte. Die Polizei hat den Bereich in einem Radius von 100 Metern abgesperrt.

Der Bahnhof selbst und der Zugverkehr sind aktuell aber nicht betroffen. Ein Spezialist wird den Gegenstand untersuchen und wenn nötig entschärfen.

Stand: 08.01.2018, 14:16