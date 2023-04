Verleihung der Goldenen Blogger Awards: „Familientreffen“ mit großer Überraschung

Es war alles andere als eine typische Preisverleihung. Es war eine Art Familientreffen, da sind sich die Teilnehmer sicher. Vom Konkurrenzgedanken überhaupt keine Spur. Rund 200 Gäste saßen zweieinhalb Stunden in der umgebauten Discothek und schauten sich die Verleihung an.

Durch den Abend führten Franziska Bluhm und Thomas Knüwer, beide im Medienbusiness tätig und auch in den sozialen Netzwerken aktiv. Der Dritte in der Moderatorenrunde und auch Mitbegründer der Veranstaltung, Daniel Fiene war wegen Krankheit diesmal nur als Zuschauer dabei.

Abstimmen bis zur letzten Minute

Viele Gäste verfolgten nicht nur das Geschehen auf der Bühne, sondern hatten auch immer wieder den Blick auf ihrem Smartphone. Irgendwie passend zur Veranstaltung. Vielleicht aber auch, um noch schnell für ihre Lieblinge zu stimmen. Denn die Preisträger wurden neben des Akademievotings auch online bestimmt. Und das war auch noch während der Gala, bis zur letzten Minute möglich.

Der andere Teil der Juroren, die so genannte Academiejury bestand aus den Gewinnern der Vorjahre.

Preise in 17 Kategorien

Insgesamt gab es 17 Kategorien bei der Verleihung, unter anderem „Podcast“, „Food-Blog“, „Real Life-Blog“, „Instagram“ oder „Newcomer“ . Auch „Journalismus“ gehörte dazu.

So sieht der aus: Der Goldener Blogger Award

Nominiert in dieser Kategorie war auch WDR-Reporter und Korrespondent Vassili Golod, der live aus Kiew zugeschaltet wurde. „Ich habe früh mitbekommen, was Propaganda mit Menschen macht, dass sie nicht mehr zugänglich für Argumente sind und an absurde Dinge glauben. Wir versuchen deshalb die Fakten nach Deutschland zu bringen, um alle Menschen zu informieren“ , so seine Botschaft.

Während seiner Rede gab es großen Publikumsapplaus. Gewonnen hat allerdings das YouTube-Format „Lohnt sich das?“ vom Bayerischen Rundfunk, in dem Arbeitnehmer offen über ihren Verdienst sprechen.

Viele Nominierte fehlten bei Preisverleihung

Auch Fernsehmoderator Jörg Dräger ( „Geh aufs Ganze“ ) saß unter den Nominierten und konnte sich in der Kategorie „Celebrity“ gegen Toni und Felix Kroos, sowie Nina Chuba durchsetzen. Bei der Preisvergabe gehörte die Bühne ihm allein, denn seine Konkurrenten waren an dem Abend nicht da.

Ähnlich auch in den anderen Kategorien, auch da waren viele Nominierte nicht anwesend oder wurden aus der Ferne zugeschaltet.

Überraschende Wende: "Bloggerin des Jahres" gibt Preis weiter

Am Ende gab es dann die große Überraschung, mit der keiner gerechnet hatte: Die frisch gekürte „Bloggerin des Jahres“ Tara-Louise Wittwer, die in ihren Videos über toxische Männlichkeit spricht, nahm den Preis zwar mit großer Freude entgegen, überreichte die Trophäe aber sofort an Dragqueen Aria Addams weiter.

Tara-Louise Wittwer gibt Preis an Dragqueen Aria Addams weiter

Die war wenige Minuten zuvor in der Kategorie „Entertainment“ als einzige der Nominierten ohne Preis von der Bühne gegangen. „Ich möchte diesen Preis an jene weitergeben, die sich für noch wichtigere Dinge einsetzen, wie etwa für Diversity“ , so die Gewinnerin.

Am Ende, als sich die Location langsam leerte, reagierten die Macher spontan und fragten die eigentliche „Bloggerin des Jahres“ , ob sie den Titel nicht trotzdem annehmen möchte und überreichten ihr noch schnell einen neuen Preis. Somit gibt es in diesem Jahr zwei „ Blogger*Innen des Jahres“ .

