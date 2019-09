"Goldene Henne" für Julius Weckauf

Deutschlands größten Publikumspreis bekam Julius Weckauf auf der Bühne in Leipzig von Hape Kerkeling überreicht. Der 11-Jährige aus dem rheinischen Jüchen verkörperte den jungen Hape in dem Film "Der Junge muss an die frische Luft". Mehr als drei Millionen Zuschauer sahen den Streifen.