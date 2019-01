"Goldene Burger Brezel" für Jörg Schönenborn

Der Freundeskreis Burger Brezel hat zum ersten Mal die "Goldene Burger Brezel" verliehen. Der Preis ging an WDR -Fernsehdirektor Jörg Schönenborn und wurde am Dienstag (08.01.2019) überreicht.

Mitglieder des Vereins waren gemeinsam mit Solingens Bürgermeister Ernst Lauterjung ins WDR -Funkhaus nach Köln gefahren, um Schönenborn den handgefertigten Ehrenpreis zu präsentieren. Schönenborn, so Olaf Link vom Freundeskreis, sei ein Sympathieträger und habe den Bezug zu seiner Heimatstadt Solingen nie verloren. Deshalb sei er ein würdiger Preisträger.

Burger Brezel ist Tradition

Der Freundeskreis hat sich zum Ziel gesetzt, in unregelmäßigen Abständen die "Goldene Burger Brezel" an Persönlichkeiten aus dem Bergischen Land zu verleihen. Die Burger Brezel ist eine mehr als 200 Jahre alte Spezialität aus Burg an der Wupper und überregional bekannt.