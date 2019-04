Goethes Garten auf dem Dach

Was Goethe mit seinem Gärtner und Familienangehörigen in mehr als 50 Jahren in Weimar schuf, haben in Bonn auf dem Dach der Bundeskunsthalle zwölf Gärtner in rund zwei Monaten nachempfunden: Einen englischen Landschaftsgarten, Rabatten, ein Asternbeet und einen großen Küchengarten.