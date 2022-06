DLRG: Bundesweit doppelt so viele Menschen gerettet wie noch 2020

" 2021 war insgesamt ein einsatzreiches Jahr für die DLRG. Unsere Retterinnen und Retter waren oft zur Stelle und haben so einen wichtigen Beitrag dazu geleistet, dass erneut weniger Menschen in Deutschland ertrunken sind “, sagt Präsidentin Ute Vogt bei Vorstellung der Bilanz des Verbandes in Goch am Niederrhein.

Hochwasser im Ahrtal forderte die Retter

Besonders gefordert waren die Retter der DLRG in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli während der Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Dort retteten die Einsatzkräfte viele Menschenleben. Das schlage sich auch in der Bilanz nieder.

Die DLRG verzeichnete in beiden Bundesländern zusammengenommen 641 Lebensrettungen, gegenüber 175 im Vorjahr. " Was unsere Einsatzkräfte wie auch alle anderen Helferinnen und Helfer in dieser Nacht leisteten, verdient allerhöchsten Respekt “, sagt der Chef des Landesverbandes Nordrhein, Stefan Albrecht.

Tödliche Badeunfälle