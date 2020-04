Tiere aus schlechter Haltung

Vom blinden Fohlen bis zum 42-jährigen Senior. Bis zu 50 Pferde betreuen die 31-Jährige und ihre Kollegen auf dem Gnadenhof und in den Pflegestellen. Die meisten Tiere sind krank und abgemagert.

Bis zu 20 Anfragen, neue Pferde aufzunehmen, bekommt der Gnadenhof jeden Tag. Doch die Betreiber können kein weiteres Tier aufnehmen. Kommen keine neuen Spenden rein, reicht das Futter nur noch bis Mitte Juli. Wie es danach weitergehen soll, ist unklar.

Spendenaufruf und Gutscheine

In sozialen Netzwerken ruft Nina Aschoff aktuell zu Geld-Spenden auf. Viele Leute würden lieber Futter geben, beklagt die Pferde-Liebhaberin, doch davon könne sie den Tierarzt nicht bezahlen. Weil ihr Hofladen für gebrauchtes Pferdezubehör, wie die meisten Geschäfte, schließen musste, bietet sie jetzt Gutscheine für ihren Shop an. Doch die Resonanz darauf ist gering. Eines jedenfalls weiß die 31-Jährige. Sie will es nicht zulassen, dass den Pferden am Ende die Todesspritze droht.