Glukose-Todesfall in Köln: Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung

Im Fall der verstorbenen Mutter und ihres Kindes hat es offenbar eine Verwechslung in der Apotheke gegeben. Das ist das Ermittlungsergebnis, das die Kölner Staatsanwaltschaft am Freitagmittag (11.10.2019) vorgelegt hat. Vor drei Wochen waren in Köln eine schwangere Frau und ihr Kind nach der Einnahme einer Glukosesubstanz gestorben.

Das Gefäß mit dem Narkosemittel, das in dem Glukosepräparat gefunden worden war, sei von Größe, Gestalt, Farbgebung und Herstellerbezeichnung mit dem Gefäß, in dem die Glukose aufbewahrt wurde, identisch. Bei dem Narkosemittel handelt es sich um das Präparat Lidocainhydrochlorid.