Im Bonner Haus der Geschichte können Besucher in der ersten Februarwoche (bis 10.02.2019) noch einmal virtuell in eine Steinkohle-Zeche einfahren.

Starker Andrang und reges Interesse

Noch einmal Kumpel sein – das Glückauf-Projekt des WDR wollen viele erleben im Bonner Haus der Geschichte.

Die Besucher stehen Schlange. Bis Sonntag (10.02.2019) können sie sich Videobrillen aufsetzen und dann virtuell in einen tausend Meter tiefen Schacht einfahren. Um mit einer Hacke Kohle aus dem Flöz hauen, so wie bis zum Ende der Förderung in der Zeche Prosper Haniel in Bottrop. Oder hinter einer zweiten Videobrille mit der Technik wie vor einhundert Jahren.

Steinkohleabbau hautnah erleben

Wind, Geruch, Hitze und Vibration inklusive. Die Effekte sorgen dafür, dass sich die schweißtreibende Schicht ziemlich echt anfühlt. Im Foyer des Bonner Hauses der Geschichte steht außerdem eine halbe Tonne Steinkohle. Brocken aus der letzten Förderung. Daneben ein grau-weißer Grubenanzug mit Lampe, Helm und Knieschonern. Sowie eine Dieselkatzenkabine – ein Teil der Hängebahn untertage.

Das größte Objekt aus der letzten Förderzeche ist allerdings für das Deutsche Bergbaumuseum in Bochum reserviert: ein Walzenschrämlader. Diese riesige Fördermaschine hat noch einen Marktwert von einer Million Euro – doch auch sie wird nicht verkauft, sondern wandert demnächst ins Museum.