Die Zahlen verdeutlichen die Dimension der Arbeiten. Das Erstaunliche dabei: Die Arbeiten werden von einer einzigen Maschine vollzogen, einem sogenannten Gleisumbauzug. Die RU 800-S hat insgesamt eine Länge von rund 700 Metern und ist 650 Tonnen schwer. Der Stahlkoloss wurde 2005 von zwei österreichischen Firmen entwickelt und ist seitdem europaweit bei Bahnarbeiten im Einsatz.

Arbeiten Pfingsten abgeschlossen

Insgesamt investiert die Bahn 11,5 Millionen Euro in die Baumaßnahme. Die Arbeiten sollen am Pfingstwochenende abgeschlossen sein. Bis dahin müssen die Bahnkunden weiterhin Umleitungen und Schienenersatzverkehr in Kauf nehmen.



Stand: 26.04.2018, 21:09