Glatteis-Unfall: Rheinbrücke Rees stundenlang gesperrt

Dabei wurde der PKW so stark beschädigt, dass der Motorblock herausrissen wurde.

" Zunächst dachten die Rettungskräfte, es sei Lebensgefahr. Sie konnten das jedenfalls nicht ausschließen. Im Krankenhaus stellte sich dann aber heraus: Es besteht keine Lebensgefahr ", so Manuela Schmickler von der Polizei Kreis Kleve.

Der Lastwagenfahrer wurde nicht verletzt. Danach sei es zu mehreren Auffahrunfällen gekommen, bei denen es aber lediglich zu Sachschäden kam, so die Polizei.

30 Unfälle in Duisburg

Auch in Duisburg haben glatte Straßen für einige Unfälle gesorgt. In der Nacht zu Montag und in den Morgenstunden hat es laut der Duisburger Polizei etwa 30 Mal gekracht. In sieben Fällen wurden dabei Menschen leicht verletzt.

Auch in den kommenden Tagen kann es immer wieder Glatteis geben. Die Polizei ruft deswegen zur Vorsicht auf.

Stand: 10.01.2022, 19:41