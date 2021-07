Millionenschaden für den Gewerbepark Brainergy in Jülich?

Der Brainergy-Park ist eines der Vorzeigeprojekte im Strukturwandel, die GmbH wird von Jülich, Niederzier, Titz und dem Kreis Düren getragen. Ein Mitglied des Aufsichtsrats ist inzwischen zurückgetreten und wirft der Geschäftsführung schlampige Arbeit vor. Auslöser war der Beschluss im Aufsichtsrat, drei alte Sendegebäude der Deutschen Welle auf eigene Kosten abzureißen und das Areal in Jülich an ein Firmenkonsortium zu verkaufen.

Auf den rund 30.000 Quadratmeter sollen Projekte zur Produktion von grünem Wasserstoff verwirklicht werden. Dem Konsortium gehören unter anderem RWE , Siemens und ein Anlagenbauer an. Laut Brainergy-Geschäftsführung halten sich Abrisskosten und Verkaufserlös mit je rund 1,6 Millionen Euro die Waage - unterm Strich ein Geschäft plus minus Null.

Ein Interessent aus Düren wollte jedoch eine halbe Million Euro für die Gebäude zahlen. Sein Ziel: Dort Platz schaffen für Büros und ähnliche neue Nutzungen, aber auch für ein kleines Rundfunkmuseum mit dem ersten 100 KW-Sender der Deutschen Welle in Jülich. Der Preis entspricht in etwa dem Buchwert der Immobilie. Die Brainergy-Park-GmbH hätte hier Einnahmen erzielen und Abrisskosten sparen können.

Das wurde dem Aufsichtsrat jedoch nicht zur Beratung vorgelegt. Möglicherweise liegt darin ein Verstoß gegen Informationspflichten der Geschäftsführung. Bei Entscheidungen muss der Aufsichtsrat alle relevanten Fakten zum Wohl der Gesellschaft prüfen.

Brainergy-Park-Geschäftsführer Frank Drewes sagte dem WDR , es habe nie ein belastbares Angebot gegeben. Drewes ist einer von zwei Verantwortlichen, die die GmbH-Geschäfte in Teilzeit führen. Ähnlich betonte der Aufsichtsratsvorsitzende, Jülichs Bürgermeister Axel Fuchs, es habe weder Finanzplan noch Zeitplan noch ein Konzept gegeben.

Lothar Manke, Mitglied des Aufsichtsrats, hat sein Mandat inzwischen niedergelegt. Er ist seit den 1990er Jahren in führenden Positionen in der Region als Wirtschaftsförderer aktiv, bei der IHK , für das Prognos-Institut und zuletzt bei der Aachener Gesellschaft für Innovation und Technologietransfer AGIT . In einem internen Schreiben kritisiert er, die Geschäftsführung hätte den Aufsichtsrat zwingend über das Alternativangebot informieren müssen. Wörtlich heißt es dort: " Es ist unverständlich, warum bei einem potentiellen Vermögensnachteil in Höhe von 1,5 Mio . € keinerlei Erklärung erfolgt. "

Die Brainergy-Park-GmbH will am nächsten Dienstag ausführlich Stellung nehmen. Eingeladen wurde zu einem "Gespräch zur Entwicklung der Wasserstoffoffensive im Brainergy-Park". Am nächsten Tag soll der Aufsichtsrat über eine Verlängerung der Verträge für die beiden Geschäftsführer entscheiden.

