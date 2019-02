Großeinsatz in Solingen: 13 Personen im Krankenhaus

Die Feuerwehr ist am Dienstagmorgen (19.02.2019) zu einem Großeinsatz in einem Gewerbegebiet in Solingen-Gräfrath ausgerückt. In einem metallverarbeitenden Betrieb hatten insgesamt 30 Mitarbeiter über Atemwegsreizungen und Übelkeit geklagt. 13 von ihnen mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Als Ursache vermutet die Feuerwehr Arbeiten an einem neuen Kunstharzboden. Das dafür nötige Härtemittel habe ausgegast und sei in die Halle mit den Mitarbeitern gezogen. Sie sei nur mit einer Folie abgehängt gewesen. Das Gebäude wurde daraufhin geräumt und gelüftet. Der Einsatz ist inzwischen beendet.