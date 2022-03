Gesunde Gewässer im Bergischen

Das geschah auf Drängen der EU , die damals eine Richtlinie für ein Zurück zum naturnahen Zustand erlassen hatte. Aber die Renaturierung der Gewässer bleibt eine Aufgabe auch für die Zukunft.

Die Gegend um die Mebusmühle in Remscheid zum Beispiel war schon lange ein Ausflugsziel für die Remscheider. Dabei floss der Tenter Bach dort in einem schnurgeraden Bett in den Eschbach, ein Teich in der Nähe galt vor allem als Stauraum für die Entwässerung der Autobahn A 1, mit Schlamm belastet. Nicht gerade malerisch.

Spaziergängerin am Fluss

Aber nach monatelangen Arbeiten ist heute die ganze Gegend renaturiert. Der Tenter Bach schlängelt sich durch Wiesen, sucht sich nach Hochwasser immer neue Verläufe. Der Teich bietet nun erstmals Lachsen einen Aufstieg zu den Quellen des Eschbachs.

Bagger reißen alte Strukturen ab

Nach und nach sollen im Bergischen möglichst alle Flüsse, Bäche und Teiche renaturiert werden. Auch als Hochwasserschutz. Das gilt besonders für Gewässer, die früher in Betonröhren unter die Oberfläche versenkt wurde.

Bagger verändern Bachlauf

Wie etwa der Lobach in Remscheid-Hohenhagen. Auch dieser kleine Bach fließt heute wieder in seinem ursprünglichen Bett. Kosten der Renaturierung: Mehr als 800.000 Euro, zum Großteil vom Land gefördert. An früher erinnert noch eine Beton-Röhre am Ufer. Viele Jahre wurde der Lobach als Abwasser-Kloake "missbraucht" .

Industrielles Erbe