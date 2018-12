"Bei der polizeilichen Vernehmung hat der Tatverdächtige zugegeben, er habe Gewalt gegen das Mädchen ausgeübt. Beim Vernehmungsrichter machte er keine weiteren Angaben und schweigt seitdem" , sagte der Bonner Oberstaatsanwalt Robin Faßbender dem WDR am Dienstag (04.12.2018). Die Staatsanwaltschaft wirft dem 19-jährigen Deutsch-Kenianer vor, eine 17-Jährige in einer städtischen Unterkunft für Flüchtlinge und Obdachlose in Sankt Augustin nach einem Streit getötet zu haben. Er hatte das Mädchen erst kurz zuvor kennengelernt.