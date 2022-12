Jan Hilgers Haus sieht auf den ersten Blick ganz normal aus. Direkt an der Straße gelegen – doch es gibt eine Besonderheit: Sein Haus ist geteilt. Einige Zimmer liegen in Rheinland-Pfalz, andere wiederum in Nordrhein-Westfalen. Die Landesgrenze zieht sich einmal durch sein Haus. „Es ist kurios, aber man hat gelernt, damit umzugehen“, sagt der Familienvater.

Oppertsau oder Opperzau?

Seit 400 Jahren trennt die Siegstraße das rheinland-pfälzische Oppertsau von der nordrhein-westfälischen Gemeinde Opperzau. Ein geteilter Ort voller kurioser Begebenheiten: Der eine Teil der Bürger zahlt etwa seine Müllgebühren nach Siegburg, der andere nach Altenkirchen. Trinkwasser kommt aus dem einen Bundesland, das verbrauchte Wasser fließt ins andere. Für die Bürger ist die Grenze kaum wahrnehmbar, doch beim genaueren Hinsehen ergeben sich manche Kuriositäten.

Video starten, abbrechen mit Escape Das geteilte Dorf 03:15 Min. . Verfügbar bis 22.12.2023.

Einmal pro Woche treffen sich Oppertsauer und Opperzauer im Backes, um selbst gemachtes Brot herzustellen. Zeit für den neuesten Dorfklatsch und alte Erinnerungen. „Ende der 80er“, erinnert sich etwa Hansi Schumann, „da machte der Dorfpolizist am späten Nachmittag Feierabend.“ Alles was danach passierte? Quasi straffrei, kaum jemand interessierte sich den Erzählungen nach für den geteilten Ort. Bis heute herrsche oft Unklarheit darüber, welche Polizei etwa für Verkehrsunfälle zuständig sei. Auch zum Höhepunkt der Corona-Pandemie war man sich im Ort uneinig: Wo gilt nun eine Ausgangssperre? Die Regeln in Rheinland-Pfalz waren zeitweise strenger als im Nachbarbundesland.

Hundesteuer-Debatte

Was die Menschen im geteilten Ort ebenfalls umtreibt: die Hundesteuer. In Rheinland-Pfalz zahlt Anwohnerin Angelika ein Viertel dessen, was ihr direkter Nachbar auf der anderen Straßenseite in Nordrhein-Westfalen für seinen Hund hinlegen muss.

Ebenfalls einmal im Monat kommen Sänger beider Orte zur Chorprobe zusammen. Weil in beiden Ortsteilen der Nachwuchs fehlte, gründete man eine Chorgemeinschaft. „An diesem Chor sieht man, dass wir eine Gemeinschaft sind“, sagt Hansi Schumann. Eine Grenze, die gebe es nur auf der Karte und für Behörden.

Über dieses Thema haben wir am 20. Dezember 2022 im WDR Fernsehen: Lokalzeit aus Bonn, 19:30 Uhr berichtet.