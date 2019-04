Mutmaßliches Autorennen in Moers: gesuchter Verdächtiger stellt sich

Acht Tage nach dem mutmaßlichen Autorennen in Moers hat sich der gesuchte Tatverdächtige am Dienstag (30.04.2019) gestellt. Die Polizei hatte zuvor öffentlich mit einem Fahndungsfoto nach ihm gesucht.

Polizei: Haftbefehl am Mittwoch

Der 21-Jährige sei am Dienstagnachmittag in Begleitung seines Rechtsanwaltes beim Kriminalkommissiariat 11 der Polizei erschienen, heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Polizei und Staatsanwaltschaft. Am Mittwoch werde er dem Haftrichter in Moers vorgeführt, wo ihm der Haftbefehl verkündet werde.

Video starten, abbrechen mit Escape Nach Raserunfall in Moers: Fahndung nach Tatverdächtigem. Lokalzeit aus Duisburg. . WDR. Von Zübeyde Sürgit.

Der Mann steht laut Polizei im Verdacht, Ostermontag (22.04.2019) an einem illegalen Autorennen auf der Moerser Bismarckstraße beteiligt gewesen zu sein. Dabei soll er in den Gegenverkehr gefahren und mit dem Wagen einer 43-Jährigen zusammengestoßen sein.

Anschließend soll der Verdächtige zu Fuß vom Unfallort geflüchtet sein. Die Fahrerin kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus, wo sie am Donnerstag (25.04.2019) verstarb.

Anderer Fahrer schweigt

Den mutmaßlichen Fahrer des anderen beteiligten Fahrzeugs konnte die Polizei ebenfalls ermitteln. Er äußere sich zur Zeit nicht bei der Polizei und lasse sich von einem Anwalt vertreten, heißt es. Gegen ihn werde wegen des Verdachtes eines illegalen Autorennens ermittelt.