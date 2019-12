Das Geschäft mit den Weihnachtsmärkten

Nicht alle Großstädte überlassen die Organisation der Weihnachtsmärkte privaten Veranstaltern. In Dortmund ist zum Beispiel der Schaustellerverband zuständig.

Teure Standmieten für Glühwein, niedrige für Weihnachtsdeko

Weihnachtsbaum am Dortmunder Hansaplatz

Auf dem Hansaplatz in Dortmund ist der Glühweinstand eine der umsatzstärksten Buden überhaupt. Denn so gut wie jeder Weihnachtsmarktbesucher trinkt einen Glühwein. Die Stände mit Christbaumkugeln und Weihnachtsdeko sind zwar eine Attraktion auf dem Weihnachtsmarkt, sie locken Besucher an, gekauft wird dort aber viel seltener. Darum muss Patrick Arens für seinen Glühweinstand auch sehr viel mehr Miete zahlen: 30.000 Euro. Für einen Stand mit Weihnachtsdeko dagegen sind unter 2.000 Euro fällig. Eine Regelung, die nicht nur in Dortmund gilt.

Vom Wandel der Weihnachtsmärkte hin zum Event profitieren die Anbieter von Dekoartikeln und Kunsthandwerk am wenigsten. Monika Frahm verkauft seit 30 Jahren auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt handgeschnitzte Holzfiguren, zum Beispiel Räuchermännchen.

Kunsthandwerk profitiert nicht vom Hype um Weihnachtsmärkte

Doch immer weniger Menschen sammeln diese Figuren. Darum überlegt sie, ihren Stand aufzugeben. “ Wenn am Ende nichts mehr übrig bleibt oder wenig, dann überlegt man, weil das ist ja auch viel Geld, was man investieren muss! "

Stand: 03.12.2019, 07:00