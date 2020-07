Frühes Richter-Bild für 2,6 Millionen Euro versteigert

Für mehr als zwei Millionen Euro ist ein Bild des deutschen Malers Gerhard Richter bei einer Auktion in München versteigert worden. Das Werk "Christiane und Kerstin" in schwarz-weiß stammt aus dem Jahr 1968 und zählt zu den frühen Arbeiten des in Köln lebenden, international renommierten Künstlers.

Gemälde bisher immer in Privatbesitz

Nach Angaben des Auktionshauses Ketterer Kunst brachte es bei der Versteigerung am Freitag (18.07.2020) genau 2,625 Millionen Euro ein. Dies sei ein Rekord für eine Arbeit Richters in Europa - ausgenommen Großbritannien. Das Bild geht den Angaben zufolge an eine Sammlerin aus Hongkong. Es sei seit seiner Entstehung immer in Privatbesitz gewesen und nun erstmals angeboten worden.

Bisherige Rekorde für Richter-Bilder bei über 20 Millionen Euro

Gerhard Richter zählt zu den teuersten lebenden Künstlern.