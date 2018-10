Der kamerunische Historiker und Politikwissenschaftler Achille Mbembe ist am Montagabend (08.10.2018) mit dem Gerda-Henkel-Preis 2018 geehrt worden. Die mit 100.000 Euro dotierte Auszeichnung würdige Mbembes Arbeiten zur postkolonialen Theorie, teilte die Gerda-Henkel-Stiftung in Düsseldorf mit.

Insgesamt waren für den Preis 134 Nominierungen aus 36 Ländern eingegangen. " Dass die Wahl auf Achille Mbembe gefallen ist, zeigt, dass auf dem afrikanischen Kontinent exzellente wissenschaftliche Arbeit geleistet wird ", erklärte der Stiftungsvorsitzende Michael Hanssler. Mbembe lehrt am Wits Institute for Social and Economic Research der University of the Witwatersrand im südafrikanischen Johannesburg.